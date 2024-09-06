İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda Seferihisar Belediyesi Standı Yoğun İlgi Görüyor

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(İZMİR) - Bu yıl 93. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'na gelen ziyaretçiler, Seferihisar Belediyesi standına yoğun ilgi gösteriyor.

93. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda stant açan Seferihisar Belediyesi, bölgeye özgü zeytinyağı, mandalina kurusu, mandalina lokumu, lavanta yağı, lavanta sabunu, Gödence üzümü gibi ürünleri ziyaretçilere ikram ediyor.

Başkan İsmail Yetişkin, "Uluslarası alanda önemli bir yere sahip olan bu fuara katılmak tüm belediyeler için büyük bir öneme sahip. Burada hem Seferihisar'ı hem de belediyemizin çalışmalarını anlatıyoruz. Standımıza büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 9 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek fuarda Seferihisar Belediyesi standına uğramadan geçmeyin" dedi.