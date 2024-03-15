İzmir Foça açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13\'ü çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 13'ü çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 13'ü çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Seferihisar ve Dikili ilçelerinde ise durdurulan lastik botlardaki 9'u çocuk 33 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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