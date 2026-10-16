İzmir Foça'da düğünde havaya ateş iddiası sonrası 14 zanlıdan 7'si tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düğünde havaya ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si ise serbest bırakıldı.

Olay

Foça'da 10 Ekim'de bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin dün sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından Foça ve Aliağa ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirilmişti.