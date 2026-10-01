İzmir Gaziemir'de operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 939,40 gram esrar ele geçirildi

İzmir Gaziemir'de operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 939,40 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Gaziemir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Aramalarda 939,40 gram esrar, 20,90 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 65 bin 710 liraya el konuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 939,40 gram esrar, 20,90 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 939,40 gram esrar, 20,90 gram kokain, çeşitli miktarlarda likit uyuşturucu madde ve sigara, 3 hassas terazi ve vakum makinesi ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 710 liraya el konuldu.
R.Y.K. ve O.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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