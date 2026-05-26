İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay Gözaltına Alındı

(İZMİR) - İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.
