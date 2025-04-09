İzmir, İklim Dirençliliğini Artıracak Yeni Projeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir, İklim Dirençliliğini Artıracak Yeni Projeye Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, CLIMAAX projesi kapsamında 'İklime Hazır İzmir' çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Proje, İzmir'in iklim risklerini değerlendirerek, iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmayı hedefliyor.

09.04.2025 13:16  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa genelinde iklim direncini artırmayı hedefleyen CLIMAAX projesinden hibe aldığı "İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS)" çalışması kapsamında ilk paydaş toplantısı yapıldı. Proje kapsamında İzmir'in iklim risk değerlendirmesi yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizi ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Komisyonu'nun iklimle mücadele konusundaki çağrısına kabul edilerek AB üyesi kentler dışında "AB Şehirler Misyonu Etiketi" unvanını alan ilk kent olan İzmir, doğa dostu projelerle uluslararası alandaki başarılarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iklim nötr çalışmaları kapsamında hazırladığı projeleden biri olan İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS) Projesi İklim Değişikliğine Uyum Misyonu kapsamında fonlanan CLIMAAX projesinden 145 bin Avro hibe aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında ilk paydaş toplantısı da düzenlendi.

İzmir'in iklim risk haritası oluşturulacak

İzmir'de kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları gibi geniş katılımla yürütülmesi hedeflenen projenin ilk paydaş toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, İzmir'in mevcut iklim tehlikeleri, geleceğe yönelik iklim senaryoları ve proje için gerekli veri ihtiyaçları ele alındı. Proje kapsamında yapılacak mekansal analizler ile İzmir'in iklim risk haritası oluşturulacak ve mevcut dirençlilik planları güncellenecek.

Büyükşehir öncülüğünde yürütülecek

CLIMAAX projesi, İzmir'in iklim risklerinin analiz edilmesine, kırılgan noktaların belirlenmesine ve bu risklerin azaltılmasına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmesine olanak tanıyacak. Proje kapsamında, sıcak hava dalgaları, sel, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim tehlikeleri üzerine detaylı çalışmalar yürütülecek. Bu süreçte, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek çalışmalar, şehir genelindeki uyum ve dirençlilik planlarını güçlendirmeye odaklanacak.

İzmir'in sürdürülebilir geleceği için önemli bir adım

İzmir'in iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmaya yönelik bu çalışmalar, şehrin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlanmasına önemli katkılar sunacak. CLIMAAX projesi sayesinde, İzmir'in iklim değişikliğine karşı dirençliliği güçlendirilirken, bölgesel ve Avrupa çapındaki adaptasyon hedefleriyle uyumlu adımlar atılacak. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje; şehirlerin, bölgelerin İklim Risk Değerlendirmeleri (CRA) yapmalarını teşvik ederek iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmayı amaçlıyor. CLIMAAX Projesi, 33 Avrupa bölgesinde toplam 5,5 milyon Avro'luk fon desteği sağlıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir, İklim Dirençliliğini Artıracak Yeni Projeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular

14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:59 Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
19:01 Bu takım şampiyonluğa oynuyor Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı Bu takım şampiyonluğa oynuyor! Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı
18:48 Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
18:24 ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
18:15 Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:56 İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
17:50 Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
17:49 FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 14:41:51. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir, İklim Dirençliliğini Artıracak Yeni Projeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement