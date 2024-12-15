İzmir'in Dikili ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Yağış nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi ve Dikili Hamam Sokağı'nda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.
Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar, dükkanlarına dolan suları kendi olanaklarıyla boşalttı.
Dikili Belediyesi ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası bazı iş yerlerine su bastı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?