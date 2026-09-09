İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlanıyor
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kentte coşkuyla kutlanıyor. Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir'e girdiği tarihi güzergahta düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"nde İzmirliler 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.

(İZMİR)İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kentte coşkuyla kutlanıyor. Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir'e girdiği tarihi güzergahta düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"nde İzmirliler 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.

İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 9 Eylül programı, kentin kurtuluş mücadelesinin simge anlarını yeniden İzmir sokaklarına taşıdı.

Kutlamalar kapsamında, Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Basmane Karakolu önünde başlayan yürüyüşte çok sayıda yurttaş dev Türk bayrağının altında buluştu.

350 METRELİK BAYRAK İZMİR CADDELERİNDE

Yurttaşlar, 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri boyunca omuzlarında taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştırdı.

İzmir Büyükşehir Bandosu'nun eşlik ettiği kortej kent merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Yol boyunca yürüyüşü izleyen İzmirliler de korteje alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Ednan Arslan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Gaziler, ilçe belediye başkanları ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKILDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: ANKA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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