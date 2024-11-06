İzmir'in Geleceği İçin 'Nasıl Bir İzmir' Panelleri Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'in Geleceği İçin 'Nasıl Bir İzmir' Panelleri Başlıyor

İzmir\'in Geleceği İçin \'Nasıl Bir İzmir\' Panelleri Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Nasıl Bir İzmir' panel serisinin ilki, 8 Kasım'da başlayacak ve İzmir'in 50 yıl sonrasına ilişkin vizyonu şekillendirecek.

06.11.2024 09:59  Güncelleme: 10:36
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen ve İzmir'in geleceğini şekillendirecek İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi'nin hazırlanmasına girdi oluşturacak "Nasıl Bir İzmir" panel serisinin ilk etkinliği 8 Kasım'da yapılacak. "İzmir'in 2074 Vizyonu" başlıklı panel, İzmir kent sakinlerini İzmir'in 50 yıl sonrasına yönelik bir tahayyül oluşturmaya ve bu geleceğin temellerini atmaya davet ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi için "Nasıl Bir İzmir" panel serisi başlıyor. Serinin ilk modülü olan "Kent Konuşmaları" İzmir'in 2074 Vizyonu oturumuyla 8 Kasım'da İzQ İnovasyon Merkezi'nde başlayacak. Dünya Şehircilik Günü'nde düzenlenecek etkinlik, İzmir'in gelecek 50 yıllık vizyonunu çok boyutlu ve katılımcı bir süreç ile tasarlamayı amaçlıyor.

Vizyon 2074 Panelleri: Geleceğin İzmir'i için stratejik bir yol haritası

İzmir Planlama Ajansı yürütücülüğünde, Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu'nun koordinasyonunda ve moderatörlüğünde gerçekleşecek Kent Konuşmaları adlı panel serisi, İzmir'in ekonomik, ekolojik ve toplumsal geleceğine dair derinlemesine bir tartışma zemini sunmayı hedefliyor. Paneller, makro ölçekli ve vizyona yönelik stratejik temalar etrafında periyodik olarak düzenlenecek ve Mart 2025'e kadar devam edecek.

"İzmir'in 2074 Vizyonu" başlıklı 8 Kasım'daki ilk oturum, İzmir kent sakinlerini İzmir'in 50 yıl sonrasına yönelik bir tahayyül oluşturmaya ve bu geleceğin temellerini atmaya davet ediyor. Etkinlik Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Prof. Dr. Fikret Adaman'ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşecek. Panel öncesinde İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu "Vizyon 2074 Nedir?" başlıklı, Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu ise "Nasıl Bir İzmir" başlıklı birer sunum yapacak. Panelin kapanış ve değerlendirme bölümünde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay konuşacak.

Panellerin her biri, İzmir'in öncelikli sorunlarına ve geleceğe dair fırsatlarına odaklanacak şekilde planlandı. Oturumlar, İZPA'nın YouTube kanalından erişime açılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak ve İzmir'in 2074 vizyonuna dair kurumsal bir hafıza oluşturulması amaçlanacak. Vizyon 2074, Tarım ve Gıda, Körfez ve Havzalar, Kent için Yapay Zeka ve Verinin Müşterekleştirilmesi, Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon, Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı, Tek Sağlık ve İzmir'de Birlikte Yaşamak başlıkları üzerinden hazırlanan paneller alanında uzman akademisyenleri misafir edecek ve katılımcılarla birlikte tartışma ortamı sunacak.

İzmir'in geleceğini şekillendirecek tamamlayıcı çalışmalar

"Nasıl Bir İzmir?" paneller serisi, Kent Konuşmaları ile başlayacak ve eş zamanlı olarak İZPA Ofislerinin çalışma alanları doğrultusunda uzmanların katılımı ve tartışmalarıyla geliştirilecek Ofis Atölyeleri ile devam edecek. Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilecek Kent Buluşmaları ise çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engelliler ve göçmenlerle birlikte kentin sorunlarına ve çözüm yöntemlerine vatandaş katılımı ile bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlayan bir etkinlik serisi olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Geleceği İçin 'Nasıl Bir İzmir' Panelleri Başlıyor - Son Dakika

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