İzmir'in Hasanağa Bahçesi Yenilendi: Güvenlik ve Yeşil Alanlar Artırıldı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hasanağa Bahçesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarında sona gelindi. Parkta oyun ve spor alanları, yürüyüş yolları yenilendi. Yeni aydınlatma elemanları ve güvenlik kameraları ile parkın daha güvenli olması sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Hasanağa Bahçesi'nde başlattığı yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, parkın çehresi de değişmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın saha ziyaretinde Bucalıların talepleri doğrultusunda başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında, Hasanağa Bahçesi'nin altyapı ve üstyapı eksikleri giderildi. Tarihi park, yeni bitki dokusuyla yemyeşil bir görünüme kavuşurken yurttaşların en çok dile getirdiği güvenlik sorunu için önemli adımlar atıldı. Düzenlemeler yurttaşların büyük beğenisini topladı.

Yenileme işlemlerinde yeşil alanlara çok önem verdiklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Peyzaj Mimarı Remziye Altın Özer, "Yurttaşlarımızın keyifli ve huzurlu vakit geçirmesi için yeşil alan miktarını artırdık. 212 ağaç, 13 bin çalı, 30 bin yer örtücü dikimi yaptık. Parktaki 197 ağacımızı budadık. 96 bin metrekarelik parkımızın 60 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Bu alanın 28 bin 500 metrekaresinde çim serimi yapıyoruz" dedi.

Karanlık alanlar aydınlatıldı, 20 güvenlik kamerası takıldı

Yurttaşların parkla ilgili dile getirdiği sorunların başında güvenlik sorununun geldiğini belirten Altın Özer, "Parkın güvenliğini artırabilmek için aydınlatma sistemini tamamen yeniledik. Parkın karanlık olan bölümlerine aydınlatma direkleri takıldı. Şu an her yer aydınlatıldı. Güvenliği sağlayabilmek için 20 güvenlik kamerası yerleştirdik. Artık Hasanağa Bahçesi'nde vatandaşlar daha rahat ve daha güvenli hareket edebilecek" diye konuştu.

Spor ve oyun altyapısı güçlendirildi

Parkın yeşil alanında yürütülen çalışmaların yanı sıra spor alanlarında da tamir ve düzenlemeler tamamlandı. Spor sahalarının telleri yenilendi; zemin ve filelerde gerekli onarımlar yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Spor İstasyonu alana yerleştirildi. Parkı çevreleyen koşu yolu onarılarak daha güvenli bir zemine kavuşturuldu. Park içerisinde yer alan spor aleti ve çocuk oyun gruplarının bakım onarım ve yenileme işlemi yapıldı. Zaman içerisinde atıl duruma gelen çocuk kum havuzu ve çevresindeki koruma demirleri yenilendi. Oyun gruplarının altında yer alan kauçuk zemin yenilenerek güvenli ve konforlu hale getirildi. Park içinde kalan kaykay pisti ise gençlerin istediği şekilde yeniden tasarlandı.

Yürüyüş yolları, çöp kovaları, banklar yenilendi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılların etkisiyle bozulan yürüyüş yollarını yenileyerek park içinde yeni yürüyüş yolları oluşturdu. Uzun yıllar hizmet veren ve kullanım yapısıyla kir tutmaya elverişli eski tip çöp kovaları yerine Park ve Bahçeler Dairesi atölyesinde üretilen yeni nesil çöp torbalı, kül tablalı çöp kovalarının montajı yapıldı. Parka 133 çöp kovası monte edildi, 40 çöp kovası daha konacak. Park içinde yer alan spor aleti ve çocuk oyun gruplarının bakım onarımı yapıldı. Parktaki 33 bank onarılırken, 45 yeni bankın montajı tamamlandı.

Vatandaşlar, yenileme işlemlerine ilişkin şunları söyledi:

Erdinç Güven: "Çok güzel çalışmalar yürütülüyor, çevre düzenlemesi yapılıyor, ağaçlar budanıyor, yeni ağaçlar dikiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne helal olsun. Parkta her gün iki saat spor yapıyorum. Bazen bisikletle geliyorum. Buca'nın en güzel bölgesi daha da güzel oldu."

Aynur Yorulmaz: "Hasanağa'da spor yapıyorum. Eskiden parka giremiyorduk, korkuyorduk. Ben şimdiki halini anlattığımda herkes şok oluyor. 'Hasanağa o kadar değişti mi? diyorlar. 'Gelip görmeniz lazım' diyorum. Herkes çocuklarını rahatlıkla götürebilir, her yer çok güzel."

Hakkı Kurnaz: "Köpek oyun parkı var. Spor yapmak isteyenler için ücretsiz tesisler yapıldı. Her şey mükemmel oldu. Ben doğma büyüme Bucalıyım. 58 yıldır Hasanağa Bahçesi'ne gelirim. Burası rahmetli Ahmet Piriştina zamanında büyük bir tadilat geçirmişti. Ama o dönemden beri böyle kapsamlı bir çalışma olmamıştı. Cemil Başkanımızın Buca'ya ilgisi çok farklı. Buca'ya geldi Hasanağa Bahçemizi gezdi, hemen talimat verdi, çalışmalar yapıldı. Çok mutluyuz."

Neriman Çiftçioğlu: "Vatandaşlarımız için hayırlı olsun, çok güzel oldu. Köpeklerimiz de olduğu için biz sabah akşam buradayız. Bizim tabirimizle Hasanağa'nın yüzü gözü açıldı. Ağaçlar budandı, yeşil alanlar arttı. Güvenlik önlemlerinin artırılması çok iyi oldu. Çok güzel çöp kutuları kondu, düzenlemeler yapıldı. İnşallah vatandaşlarımız kıymetini bilir, bu parka iyi bakar. En büyük korkumuz o."