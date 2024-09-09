İzmir\'in Kurtuluşu İçin Gemilere Ziyaret

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.
İzmirliler, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemilerini gezme imkanı buldu.
Gemileri gezen vatandaşlara görevli personel tarafından bilgi verildi.
Ziyaretçiler, gemilerin güverte bölümünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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