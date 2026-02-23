İzmir'in Vergi Geri Dönüşünde Adaletsizlik - Son Dakika
İzmir'in Vergi Geri Dönüşünde Adaletsizlik

23.02.2026 15:25
CHP'li Rıfat Nalbantoğlu, İzmir'in vergi gelirlerine rağmen yatırım geri dönüşünün düşük olmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmir'in vergi gelirlerinde Türkiye şampiyonu olmasına rağmen yatırım geri dönüşünde 81 il arasında 77'nci sırada yer almasına tepki göstererek, "Rakamlar ortada; nerede adalet, nerede hakkaniyet?" ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılı itibarıyla İzmir'den yaklaşık 951 milyar TL vergi toplandığını ancak merkezi bütçeden İzmir'e ayrılan yatırım miktarının ise yalnızca 32 milyar TL olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 951 milyar TL vergi üreten İzmir, buna karşılık merkezi bütçeden yalnızca 32 milyar TL yatırım almaktadır. Bu oranla İzmir, yatırım geri dönüşünde 81 il arasında 77. sıraya gerilemiştir. Üstelik İzmir'in tek başına ürettiği genel bütçe vergi geliri, merkezi yönetimin Türkiye genelinde yaptığı toplam yatırım harcamasının yüzde 70'ine yaklaşmaktadır. Bu durum ekonomik bir dengesizlik değil, açık bir tercih meselesidir. 2026 yatırım programında İzmir'in ilk sıralarda gösterilmesi kamuoyunu yanıltmamalıdır. Çünkü yatırım büyüklüğünün önemli kısmı merkezi bütçeden değil, dış kredilerden karşılanmaktadır. Metro ve hızlı tren projelerinde finansmanın yüzde 75–80'i dış krediye dayanmaktadır. Yani İzmir yatırımlarını kendi geleceğini borçlandırarak yapmaktadır. Metro ve hızlı tren projelerinde finansmanın yüzde 75–80'i dış borçtur. Yani İzmir'e yatırım yapmıyorlar. İzmir'i, İzmirliyi borçlandırıyorlar. 'Kendi başının çaresine bak, kredi bul, kendin yap' demek yatırım politikası değildir; sorumluluktan kaçmaktır."

"Toplanan her 36 liraya karşı yalnızca 1 lira geri yatırım olarak dönmektedir"

İzmir'den toplanan her 36 liralık vergiye karşılık yalnızca 1 lira yatırım geri dönmektedir. Bu tablo bir tesadüf değildir. Bu tablo bir tercihtir. Başka illerde milyarlarca lira dip çamuru temizliği yapılırken, İzmir Körfezi için ayrılan bütçe yalnızca dijital izleme ve ölçümle sınırlıdır. Bu açık bir çifte standarttır. İzmir'in çevre sorunu izlenerek değil, çözülerek giderilir. Tarım ve sulama yatırımlarında da İzmir, üretim kapasitesine rağmen oldukça düşük pay almaktadır. Güneydoğu illerine ve komşu şehirlere milyarlarca lira ayrılırken, İzmir'in payı bunun çok gerisindedir. Katı atık yönetiminde birçok il için özel mega projeler yürütülürken İzmir genel program kapsamına dahil edilmiştir. İçme suyu, kanalizasyon, elektrikli otobüsler, acil müdahale araçları gibi kritik yatırımlar büyük ölçüde yerel kaynaklarla finanse edilmektedir. Bu harcamalar merkezi yatırım tablolarında görünmemektedir.

"Utanmanız için 36'ya bir yerine 36'ya sıfır olması mı lazım?"

Biz ayrıcalık istemiyoruz. Üreten, katma değer yaratan, vergisini veren bir şehir olarak hakkımızı istiyoruz. Adalet ve hakkaniyet arıyoruz. İzmir'in ürettiği ekonomik değerin, merkezi yatırım politikalarında karşılığını bulması gerekmektedir. Vergi üretiminde üst sıralarda olan bir şehrin yatırım geri dönüşünde son sıralara itilmesi kabul edilemez. 36 alacaksın bir vereceksin. Utanmanız için daha ne olsun, 36'ya sıfır olması mı lazım? Bütün bunlar yetmezmiş gibi çözüm konusunda çaba gösteren, kredi ve dış finansman bulan yerel yönetimler ise bin bir türlü engellemelerle karşı karşıya kalmaktadır. Her türlü baskıya, bürokratik engellemeye, kesilen cezalara karşın İzmir üretmeye devam edecektir. Ancak merkezi yönetimin de aldığı vergilere karşı, İzmir'e ve İzmirlilere olan sorumluluğunu yerine getirmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. İzmir'in ürettiği değeri yok sayan bu anlayıştan vazgeçilmelidir. Bu adaletsizliğe sessiz kalmayacağız. İzmir'in hakkını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

