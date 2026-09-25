İzmir İtfaiyesi\'nin 312. kuruluş yılı töreninde Tugay "İzmir size güveniyor" dedi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, itfaiye hizmetlerinin belediyeye devredilmesinin 103'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Başkan Tugay, "Bir kapıyı zamanında açmanız, bir cana zamanında ulaşmanız her şeyi değiştiriyor. İzmir size güveniyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiye teşkilatının kuruluşunun 312'nci, itfaiye hizmetlerinin belediyeye devredilmesinin ise 103'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, belediye bürokratları, sendika temsilcileri ve itfaiye çalışanları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende İzmir İtfaiyesi'nin tarihsel mirasının önemli bir parçası olan tulumbacılar da canlandırıldı.

"İZMİR YANARKEN ONLAR GÖREVLERİN BAŞINDAYDI"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sözlerine İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayarak başladı. İzmir'de itfaiye teşkilatının belediyeye bağlanmadan önceki süreçle birlikte 146 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Başkan Tugay, "146 yıl içerisinde itfaiyecilerimiz pek çok kahramanca hikayenin aktörü oldu. Bunların en önemlilerinden biri, 1922'de yaşanan büyük İzmir yangınıdır. Dört gün süren o yangında 14 binden fazla ev yandı. İzmir yanarken onlar görevlerinin başındaydı. Aradan 104 yıl geçti. Bugün onların mirasını devralan ama daha yüksek sorumlulukla, daha iyi donanımla, daha iyi eğitimle, daha fazla güven vererek şehrin üzerinde gözleri olan sizlersiniz" diye konuştu.

"MESLEĞİNİZDE BİR KAÇ DAKİKA BAZEN BİR İNSANIN HAYATINA DENK GELİYOR"

Son yıllarda çok büyük yangınlar çıktığını anımsatan Başkan Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Günlerce, bazen haftalarca alevlerle mücadele etti kahraman itfaiyecilerimiz. Yoruldunuz, yeniden ayağa kalktınız. Bazen bir insanı, bazen bir evi, bazen bir ağacı, bazen de bir hayvanı kurtarabilmek için elinizden geleni yaptınız. Ne zaman size ihtiyaç olsa bunu yapmaya devam edeceğinizi hepimiz biliyoruz. O nedenle İzmir size güveniyor. Bir evde yangın çıktığında, bir ormanda alevler yükseldiğinde ya da bir kaza yaşandığında insanların gözü hemen itfaiyecileri arar. Hayatlarında belki hiç görmedikleri bir insana canlarını gözü kapalı emanet ederler. O insanlar sizlersiniz. Mesleğinizde birkaç dakika, bazen bir insanın hayatına denk geliyor."

2026'NIN İLK 7 AYINDA İZMİR GENELİNDE 8 BİN 678 YANGINA MÜDAHALE

İtfaiyeciliğin can ve mal kurtarma açısından büyük önem taşıdığına değinen Başkan Tugay, "Bir kapıyı zamanında açmanız, bir cana zamanında ulaşmanız, alevlerin önünü birkaç dakika önce kesmeniz her şeyi değiştiriyor. Bazen yaptığınız işin büyüklüğünü rakamlarla anlatmaya çalışıyoruz. 2026'nın ilk 7 ayında İzmir genelinde 8 bin 678 yangına müdahale ettiniz. Aynı dönemde 3 bin 945 insanın ve 3 bin 393 hayvanın kurtarılmasını sağladınız. Bunlar sadece rakam değildir. Evine dönen insanlardır. Bir annenin çocuğuna, bir çocuğun ailesine, bir babanın yuvasına kavuşmasıdır. Alevlerin arasından çıkardığınız her bir can, bir hayatın kurtarılmasıdır" diye konuştu.

"HAYATLARINIZI ORTAYA KOYUYORSUNUZ"

Başkan Cemil Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben bir doktorum ve insan hayatının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Bir belediye başkanı olarak da kentimizin güvenliğini sağlarken görevini yapan insanlara ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu biliyorum. İzmir İtfaiyesi'ne baktığımda işini bilen, sorumluluğunun bilincinde olan, ihtiyaç duyulduğu anda insanların yardımına gözü kapalı koşan çalışma arkadaşlarımı görüyorum. Bir insanı kurtarmak, onunla birlikte ailesini de korumaktır. Bir evi kurtarmak; yılların emeğini, anılarını ve insanların kurduğu hayatı kurtarmaktır. Bir ormanda alevlerin önünü kesmek; toprağı, ağaçları ve orada yaşayan binlerce canlıyı da güvence altına almaktır. Siz bütün bunları yaparken hayatlarınızı ortaya koyuyorsunuz. Biliyorum ki hiçbir teşekkür, yaptığınız işin karşılığını tam olarak veremez. İtfaiyecilik kahramanlık gerektiren bir meslektir. İzmir İtfaiyesi ile gurur duyuyorum."

"BİZLERE DÜŞEN GÖREV İSE KÖKLÜ MİRASI GELECEĞE TAŞIMAK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, yalnızca bir mesleği anmak ve bir haftayı kutlamak için değil, toplumun güvenliği için gece gündüz görev yapan, ihtiyaç duyulduğunda hiç düşünmeden insanların yardımına koşan itfaiyecileri onurlandırmak için bir araya geldiklerini söyledi. Karaman, "İzmir İtfaiyesi köklü bir geçmişe sahip. 146 yıllık geçmişi bulunan İzmir İtfaiyesi, bu uzun tarih boyunca İzmir'in güvenliği için önemli görevler üstlenerek her dönemde kendisini geliştirmeye devam etti. Bugün bizlere düşen görev ise bu köklü mirası geleceğe taşımak" dedi.

"İTFAİYECİLİK, ZOR ZAMANLARDA İNSANLARIN YANINDA OLMA MESLEĞİDİR"

İtfaiyeciliğin yalnızca yangın söndürmekten ibaret olmadığını vurgulayan Ahmet Karaman, şunları söyledi:

"İtfaiyecilik, bir çocuğun korktuğu anda ona güven vermektir. Bir insanın hayatı tehlikedeyken ona ulaşmaktır. Bir trafik kazasında yaralıya el uzatmaktır. Bir selde, afette, enkazda, tehlikeli bir durumda insanların yanında olmaktır. Kısacası itfaiyecilik, zor zamanlarda insanların yanında olma mesleğidir. En etkili müdahale, yangın çıkmadan önce alınan tedbirlerle mümkün olur. Bu nedenle önleme ve denetim faaliyetleri, en az yangına müdahale kadar önemlidir."

Karaman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a itfaiye teşkilatına verdiği önem ve destek için de teşekkür etti. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.