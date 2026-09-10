İzmir Karabağlar'da 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün bir banka şubesinde 5 banka çalışanını silahla rehin alan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis ekiplerinin müzakereyle ikna ettiği şüpheli, çalışanların kurtarılmasının ardından gözaltına alınmıştı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.
İnönü Caddesi'ndeki bir bankada meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan C.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen C.A. tutuklandı.
Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde dün C.A. bir banka şubesine gelerek özel güvenlik görevlisinin silahını ele geçirip 5 banka çalışanını rehin almış, cadde çift yönlü trafiğe kapatılmıştı.
Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna etmiş, 5 banka çalışanını kurtarmıştı.
Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenilmişti.
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