İzmir Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda Yangın Çıktı

İzmir Karşıyaka\'da Yamanlar Dağı\'nda Yangın Çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

16.08.2024 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda orman yangını çıktı. 13 Ağustos'ta da aynı bölgede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Aynı bölgedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, saat 21.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, aynı bölgede 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Karşıyaka, İzmir, Çevre, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 01:04:45. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement