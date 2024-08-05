İzmir Kemalpaşa Belediyesi Kütüphaneler Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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İzmir Kemalpaşa Belediyesi Kütüphaneler Hakkında Açıklama Yaptı

İzmir Kemalpaşa Belediyesi Kütüphaneler Hakkında Açıklama Yaptı

İzmir Kemalpaşa Belediyesi, kütüphanelerin kapatıldığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kütüphanelerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarının olduğunu belirtti.

05.08.2024 11:26  Güncelleme: 13:10
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(İZMİR) - İzmir Kemalpaşa Belediyesi, "'Kütüphaneler kapanıyor' söylemi tamamen gerçek dışı olduğu gibi kütüphanelerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızın olduğunu belirtmek isteriz. Bundan sonraki süreçte oluşturulmaya çalışılan her türlü sahte bilgi, belgeye karşı tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın altını çiziyoruz" açıklamasını yaptı.

Kemalpaşa Belediyesi, kütüphanelerin kapatıldığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kemalpaşa halkının kararı ile göreve geldiğimiz ilk andan itibaren halkımızın beklentileri ve çizdiğimiz gelecek planlaması dahilinde birçok önemli adımı kararlılıkla attık ve atıyoruz. Süreç boyunca attığımız adımlarda, kişilere, gruplara, bir takım yapılara sağlanan imtiyazları ortadan kaldırıyor olmamızın bazı çevreleri rahatsız ediyor olduğunun bilincindeyiz. Bundandır ki belediyemize yönelik uzunca bir süredir ardı arkası kesilmeyen manipülasyonlar, gerçek dışı yakıştırmalar söz konusu.

Planlamamız dahilinde olmayan, hatta birçok konuda ortaya atılan iddiaların aksine yönelik çalışmalarımız söz konusuyken, oluşturulan sahte gündem ile belediyemizin çalışmalarını sekteye uğratabileceğine inanan kişilerin çabalarının beyhude olduğunu net olarak belirtiyoruz.  Son olarak bir süredir yayılmaya çalışılan 'kütüphaneler kapanıyor' söylemi tamamen gerçek dışı olduğu gibi kütüphanelerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızın olduğunu belirtmek isteriz. Bundan sonraki süreçte oluşturulmaya çalışılan her türlü sahte bilgi, belgeye karşı tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın altını çiziyoruz. Alacağımız her kararın, bugüne kadar olduğu gibi, sadece 120 bin Kemalpaşalının lehine olacak şekilde titizlikle alınacağını ifade etmek isteriz."

Kaynak: ANKA

İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

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