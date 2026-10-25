İzmir Kemalpaşa'da silah imalathanesine düzenlenen baskında 33 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Kemalpaşa'da silah imalathanesine düzenlenen baskında 33 tabanca ele geçirildi

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İzmir Kemalpaşa\'da silah imalathanesine düzenlenen baskında 33 tabanca ele geçirildi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde silah imalatı yapılan iş yerine 23 Ekim'de düzenlenen operasyonda 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve bin 790 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, polisteki işlemleri sürüyor.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde silah imalatı yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve bin 790 tabanca fişeği ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, 23 Ekim'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir imalathaneye baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada; 33 tabanca, 33 tabanca gövdesi, bin 790 tabanca fişeği, 7 red dot (kırmızı nokta) optik nişangah ile tabanca gövdesi imalatında kullanılan döküm kalıp ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
Organize Sanayi BölgesiKemalpaşa3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Kemalpaşa'da silah imalathanesine düzenlenen baskında 33 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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