İzmir Kemalpaşa'da Zirai Alanda Yangın Çıktı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çiniliköy mevkisinde, içerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan yangın nedeniyle Kemalpaşa- Torbalı yolu ulaşıma kapatıldı.