İzmir Kiraz\'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

İzmir Kiraz'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kiraz'da Kırköy Mahallesi'nde devrilen traktörün altında kalan 59 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin sürücünün hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından cenazesi Kiraz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
İzmir'in Kiraz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Bedel (59) idaresindeki 35 AB 1227 plakalı traktör, Kırköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Kiraz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?