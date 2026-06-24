Kirazlı Öğrencilere Unutulmaz Yıl Sonu Eğlencesi - Son Dakika
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Kirazlı Öğrencilere Unutulmaz Yıl Sonu Eğlencesi

24.06.2026 13:11  Güncelleme: 13:38
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İzmir Kiraz Mersinlidere İlkokulu öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte geleneksel oyunlarla eğlendi ve hikaye kitapları hediye edildi.

(İZMİR) - İzmir Kiraz'da yer alan Mersinlidere İlkokulu öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Halat çekme, ip atlama, yakar top, çuval yarışı, yüz boyama gibi geleneksel oyunların oynandığı etkinlikte, çocuklara yaz tatilinde okumaları için hikaye kitapları da hediye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okul Aile Birliklerine Destek Projesi" kapsamında, Kiraz Mersinlidere İlkokulu'nda öğrenim gören 30 öğrenci için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca öğrenciler çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, eğitim yılını güzel anılarla tamamladı. Çocukların mutluluğu ve heyecanı etkinliğe renk kattı. Etkinlik, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra dayanışma ve paylaşma duygularını da güçlendirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, çocukların eğitim hayatlarına ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya yönelik faaliyetlerin farklı okullarda devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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