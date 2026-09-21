İzmir Konak\'ta eve baskında 40 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İzmir Konak'ta eve baskında 40 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde bir eve düzenlenen baskında, evin bahçesinde ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde bir evin bahçesinde ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir eve baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada, evin bahçesinde ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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