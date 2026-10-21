İzmir Konak\'ta iş yerinde 672 sikke ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandı

İzmir Konak'ta iş yerinde 672 sikke ele geçirildi, 1 şüpheliye adli işlem uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konak'taki bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 672 sikke ele geçirildi ve soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İzmir'de tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 672 sikke ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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