İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri ve Kötü Koku Sorunu Yayılıyor - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri ve Kötü Koku Sorunu Yayılıyor

İzmir Körfezi\'nde Balık Ölümleri ve Kötü Koku Sorunu Yayılıyor

İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, Karşıyaka sahiline kadar yayıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor. Su ve ölü balık numuneleri üzerinde laboratuvar incelemesi yapılıyor. Balık ölümlerinin nedeni kirliliğe bağlı oksijen eksikliği olduğu belirtiliyor.

22.08.2024 15:20
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İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denizde başlattığı temizlik çalışması devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin aldığı su ve ölü balık numuneleri üzerinde laboratuvar incelemesinin de sürdüğü belirtildi.

Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde balık ölümleri bugün Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahiline kadar yayıldı. Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü.

Kirliliğe bağlı oksijen eksikliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Suzer, AA muhabirine 1999 yılından itibaren İzmir Körfezi'nde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Körfezde bir arıtma sisteminin bulunduğunu ancak şu anda nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğunu aktaran Suzer, şunları kaydetti:

"Buna bağlı olarak da evsel ve endüstriyel kirlilikler var. Körfezde şu anda azot ve fosfor besin elementleri de yüksek seviyede bulunuyor. Yüksek sıcaklıkla birlikte mikro alglerin patlamasına sebep oluyor. Bunlar aşırı ürediği zaman da sudaki oksijen dip seviyesine iniyor. Bunlar da balık ölümlerine kadar gidebiliyor. Çünkü suda şu anda oksijen azlığı var. Sıcaklıkla birlikte oksijen satürasyonu da düşmekte. Körfezimizde özellikle iç körfezde akıntı sistemi çok yavaş olduğu için bu tür olaylar görülüyor. Oksijensizlikten ve solungaçlardaki tıkanmalardan kaynaklanıyor bu ölümler. Bu, tabii ki kirliliğin bir etkisi."

"Su kalitesi en düşük yerlerden biri"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın da yaptıkları çalışmalarda "İzmir Körfezi'nin Türkiye'nin su kalitesi olarak en düşük yerlerinden bir tanesi olduğunu belirlediklerini" söyledi.

Buradaki balık ölümlerinin de asıl nedeninin kirliliğe bağlı oksijen eksikliği olduğunu dile getiren Taşkın, sıcak havanın da bunda etkili olduğunu ifade etti.

Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez ise balık ölümlerine bağlı olarak bölgede yoğun bir kokunun oluştuğunu, ölü balıkların bir an önce toplanmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Bayraklı, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri ve Kötü Koku Sorunu Yayılıyor - Son Dakika

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