İzmir Körfezi'nde 10. Kez Dış Kaynaklı Kirlilik Tespit Edildi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi'nde dron desteğiyle yapılan rutin tarama faaliyetleri kapsamında kasım ayından bu yana 10. kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Bayraklı'da deniz yüzeyinde dış kaynaklı atık maddeler görüntülendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nde kirliliğe neden olan unsurların tespit edilmesine yönelik çalışmaları kesintisiz sürdürüyor. Körfez'deki denetim ve yaptırım yetkisinin belediyeye devredilmesi için yaptığı başvurulara olumlu yanıt alamayan Büyükşehir Belediyesi, havadan görüntüleme sonucu geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana 10. kez dış kaynaklı kirlilik tespit etti. Bayraklı bölgesinde bir kez daha dış kaynaklı atıklar görüntülendi.

Önleyici tedbirler şart

İZDENİZ yetkilileri, yalnızca kasım ayından bu yana sürdürülen incelemede bu ölçekte kirlilik tespit edilmesinin, yıllardır süregelen ihlallerin boyutunu gözler önüne serdiğini ve körfezin doğal yapısının uzun süredir ağır baskı altında bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer, deniz yüzeyine yayılan mazot ve atıkların su kalitesini düşürdüğünü, deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini ve ekosistem üzerinde kalıcı hasar riski oluşturduğunu belirtilerek, Körfez'de dış kaynaklı kirlilik riskinin süreklilik arz etmesi nedeniyle etkin önleyici tedbirlere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.