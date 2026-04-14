İzmir Körfezi'nde 10. Kez Dış Kaynaklı Kirlilik Tespit Edildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Körfezi'nde 10. Kez Dış Kaynaklı Kirlilik Tespit Edildi

14.04.2026 15:35  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dron destekli rutin tarama faaliyetlerinde 10. kez dış kaynaklı kirlilik tespit etti. Bayraklı bölgesindeki atıkların deniz canlılarını tehdit ettiği belirtildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi'nde dron desteğiyle yapılan rutin tarama faaliyetleri kapsamında kasım ayından bu yana 10. kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Bayraklı'da deniz yüzeyinde dış kaynaklı atık maddeler görüntülendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nde kirliliğe neden olan unsurların tespit edilmesine yönelik çalışmaları kesintisiz sürdürüyor. Körfez'deki denetim ve yaptırım yetkisinin belediyeye devredilmesi için yaptığı başvurulara olumlu yanıt alamayan Büyükşehir Belediyesi, havadan görüntüleme sonucu geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana 10. kez dış kaynaklı kirlilik tespit etti. Bayraklı bölgesinde bir kez daha dış kaynaklı atıklar görüntülendi.

Önleyici tedbirler şart

İZDENİZ yetkilileri, yalnızca kasım ayından bu yana sürdürülen incelemede bu ölçekte kirlilik tespit edilmesinin, yıllardır süregelen ihlallerin boyutunu gözler önüne serdiğini ve körfezin doğal yapısının uzun süredir ağır baskı altında bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer, deniz yüzeyine yayılan mazot ve atıkların su kalitesini düşürdüğünü, deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini ve ekosistem üzerinde kalıcı hasar riski oluşturduğunu belirtilerek, Körfez'de dış kaynaklı kirlilik riskinin süreklilik arz etmesi nedeniyle etkin önleyici tedbirlere ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:07:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.