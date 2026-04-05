Hasan Ali Yücel Kütüphanesi Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasan Ali Yücel Kütüphanesi Hizmete Girdi

05.04.2026 11:29  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta eski bir binayı modern bir kütüphaneye dönüştürdü. Hasan Ali Yücel'in adını taşıyan kütüphane, gençlerin hizmetine sunuldu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta uzun süredir atıl duran binayı, modern ve teknolojik altyapısıyla doğayla iç içe bir kütüphaneye dönüştürdü. Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in adını taşıyan kütüphane hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gençlere seslenerek, "Siz yeter ki öğrenmek isteyin, biz de İzmir'i kütüphaneler şehri yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin ardından Kültürpark'a kazandırma müjdesini verdiği ikinci kütüphane de hizmete girdi. Kültürpark'ta kullanılmayan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü, modern ve erişilebilir bir kütüphaneye dönüştürüldü. 2 bin metrekarelik alanın bin 500 metrekarelik kapalı kısmı estetik ve fonksiyonel hale getirilirken, 500 metrekarelik bahçeye çim serimi yapıldı. Kütüphaneye, Köy Enstitüleri'nin kurucusu eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in adı verildi.

Kütüphaneler şehri İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kente yeni bir kütüphane daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, gençlere şöyle seslendi:

"Gençler, İzmir'in en büyük kütüphanesini Kültürpark'ta sizler için açtık. 20 bin kitaplık Hasan Ali Yücel Kütüphanemizde; sesli ve sessiz çalışma alanlarından bilgisayarlı masalara ve araştırma bölümlerine kadar ihtiyaç duyacağınız her şey hazır. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin ardından Kültürpark'ta açtığımız ikinci kütüphanemiz, pazar hariç her gün 08.00-23.00 arasında sizleri bekliyor. Siz yeter ki öğrenmek isteyin; biz de İzmir'i kütüphaneler şehri yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hasan Ali Yücel, Kültürpark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Ali Yücel Kütüphanesi Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:34:43. #7.12#
SON DAKİKA: Hasan Ali Yücel Kütüphanesi Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.