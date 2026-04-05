Hasan Ali Yücel Kütüphanesi Hizmete Girdi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta uzun süredir atıl duran binayı, modern ve teknolojik altyapısıyla doğayla iç içe bir kütüphaneye dönüştürdü. Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in adını taşıyan kütüphane hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gençlere seslenerek, "Siz yeter ki öğrenmek isteyin, biz de İzmir'i kütüphaneler şehri yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin ardından Kültürpark'a kazandırma müjdesini verdiği ikinci kütüphane de hizmete girdi. Kültürpark'ta kullanılmayan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü, modern ve erişilebilir bir kütüphaneye dönüştürüldü. 2 bin metrekarelik alanın bin 500 metrekarelik kapalı kısmı estetik ve fonksiyonel hale getirilirken, 500 metrekarelik bahçeye çim serimi yapıldı. Kütüphaneye, Köy Enstitüleri'nin kurucusu eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in adı verildi.

Kütüphaneler şehri İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kente yeni bir kütüphane daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, gençlere şöyle seslendi:

"Gençler, İzmir'in en büyük kütüphanesini Kültürpark'ta sizler için açtık. 20 bin kitaplık Hasan Ali Yücel Kütüphanemizde; sesli ve sessiz çalışma alanlarından bilgisayarlı masalara ve araştırma bölümlerine kadar ihtiyaç duyacağınız her şey hazır. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin ardından Kültürpark'ta açtığımız ikinci kütüphanemiz, pazar hariç her gün 08.00-23.00 arasında sizleri bekliyor. Siz yeter ki öğrenmek isteyin; biz de İzmir'i kütüphaneler şehri yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."