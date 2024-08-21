İzmir Menderes\'te Orman Yangını Çıktı

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"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

(ZMİR) İzmir'in Menderes ilçesi Deliömerler mahallesinde orman yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesi Deliömerler mahallesinde bugün saat 13.59 da çıkan orman yangınına ilk müdahale 14.10 da yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yangına 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.