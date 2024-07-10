İzmir Menderes'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye ekipleri müdahale başlattı.
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