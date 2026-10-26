İzmir Menemen'de Karagöl Tabiat Parkı sonbaharda kızıl ve sarı tonlarına büründü - Son Dakika
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İzmir Menemen'de Karagöl Tabiat Parkı sonbaharda kızıl ve sarı tonlarına büründü

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İzmir Menemen\'de Karagöl Tabiat Parkı sonbaharda kızıl ve sarı tonlarına büründü
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İzmir Menemen'deki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda yeşil, kızıl ve sarı tonlarına büründü. Yamanlar Dağı'nda 850 metre yükseklikteki park, 35 dekarlık gölü ve başta yaban ördekleri olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapan doğasıyla doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.

İZMİR'in Menemen ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın yeşil, kızıl ve sarı tonlarına büründü.

Menemen ilçesinde Yamanlar Dağı üzerinde, deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte bulunan Karagöl Tabiat Parkı, gölü, ağaçlarla çevrili doğası ve serin havasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. Park sınırları içerisindeki 35 dekarlık su yüzeyine sahip, jeolojik hareketler sonucu oluşan heyelan set göl, başta yaban ördekleri olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Sonbaharla birlikte yeşil, kızıl ve sarı tonlarına bürünen Karagöl Tabiat Parkı, atmosferiyle doğaseverlerin uğrak noktası oluyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Menemen'de Karagöl Tabiat Parkı sonbaharda kızıl ve sarı tonlarına büründü - Son Dakika
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