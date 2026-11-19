İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 17.30 sıralarında yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerden M.D.'nin (40) evinde yapılan aramada 15 uyuşturucu hap, 31,05 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 17 fişek, çift kırmalı av tüfeği, 12 kartuş ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli R.A.'nın (41) evinde ise 79,10 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.