İzmir Menemen'de saat 03.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menemen ilçesinde saat 03.14'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 13,51 kilometre olarak ölçüldü.
(İZMİR)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Menemen ilçesinde saat 03.14'de, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 03.14'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,51 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: ANKA
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