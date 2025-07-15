15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı - Son Dakika
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15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı

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15 Temmuz\'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
15.07.2025 08:09
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15 Temmuz\'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılımda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 60 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik saat 05.00 sıralarında 60 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ ÜYELERİNE FİNANSMAN SAĞLAMAKLA SUÇLANIYORLAR

Öte yandan şüphelilerin, yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya birinci derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şüphelilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman TL, dolar veya altın toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi gibi yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şüphelilere göndererek maddi destek sağladığı tespit edildiği öğrenildi.

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Son Mohikan:
    Hani Terörsüz Ülkeydi 50,000 kişi katilleri Can ciğer görüp bilmediğimiz kişiler Terörist Kime Neye Karşı Terörist Kişiye Göre !!! 9 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    10 sene oldu artık bitsin 5 1 Yanıtla
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