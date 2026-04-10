Meslek Fabrikası Direnişine Belediye Başkanlarından Destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası önünde başlatılan direniş devam ederken, beşinci gününde Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç alana gelerek destek verdi. Ataç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile bir araya geldi. Tugay, fabrikanın 2017'den beri meslek eğitimi için kullanıldığını ve başka amaçla kullanılmayı düşünmediklerini belirtti.

Ataç, bu yerin tarihi değeri ve Atatürk'ün mirası olması nedeniyle hukuki mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurguladı. Duman ise yapının vakıflara devredilmesinin hukuksuzluk olduğunu ve burada yüz binlerce kişinin meslek sahibi olduğunu ifade etti. Tugay, fabrikanın polis barikatlarıyla kapalı olduğunu, içeride belediyeye ait malzemelerin bulunduğunu ve vatandaşların belediyenin yanında olduğunu söyledi.

Tugay, devletin bir kurumunun belediyeye ait tesisi işgal etmesinin yanlış olduğunu, mahkeme heyetiyle tespitler yaptıklarını ve maddi-manevi haklarını koruyacaklarını ekledi. Ayrıca, fabrikanın restore edilerek meslek eğitimi için değerli bir tesis haline geldiğini ve Türkiye'de önemli bir hizmet verdiğini vurguladı.