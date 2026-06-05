İzmir Metro Araçlarını Kendi Gücüyle Yeniliyor

(İZMİR) - İzmir Metro AŞ, yüzde 100 kurum içi işletme modeli kapsamında hasar gören metro ve tramvay araçlarını kendi atölyelerinde onarıp yeniden hizmete kazandırıyor. Kurumun mühendislik ve teknik kapasitesi sayesinde dışa bağımlılık azalırken önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem ulaşımını sağlayan İzmir Metro AŞ, bakım, onarım ve revizyon çalışmalarını kendi bünyesinde yürüterek önemli bir başarıya imza atıyor. 2025 yılında rayı sistem işletmeciliğinde yüzde 100 kurum içi işletme modeline ulaşan şirket, kaza sonucu hasar gören metro ve tramvay araçlarını da kendi mühendislik ve teknik ekiplerinin bilgi birikimiyle yeniden hizmete kazandırıyor. Araçlarda gerçekleştirilen kapsamlı onarım ve yenileme çalışmaları sayesinde hem işletme maliyetleri düşürülüyor hem de toplu ulaşımda güvenli ve kesintisiz hizmet sürdürülüyor.

MALİYET AVANTAJI SAĞLANDI

Kaza nedeniyle hasar gören T105 numaralı tramvay aracı, İzmir Metro AŞ teknik ekiplerinin yürüttüğü planlama, mühendislik, bakım ve onarım çalışmalarıyla yaklaşık 19 haftada yeniden işletime kazandırıldı. Şase ve gövde onarımlarından elektrik altyapısı, sürücü kontrol, haberleşme, güvenlik, klima ve fren sistemlerine kadar birçok kritik işlem kurum içi imkanlarla tamamlandı. Kapsamlı testlerin ardından yeniden hizmete alınan araç sayesinde dışa bağımlılık azaltılırken önemli ölçüde maliyet avantajı sağlandı.

METRO TRENİ ONARILIYOR

610 numaralı CNR marka metro treninde oluşan hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar İzmir Metro AŞ atölyesinde sürüyor. Araç gövdesi ve şasesinde gerekli mekanik düzeltmeler yapılırken, tahrik sistemi, sürücü kabini, camlar ve kapı sistemlerinde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Elektrik-elektronik ekipmanlar ile enerji, kumanda ve haberleşme hatlarına ilişkin kontrol, test ve montaj işlemleri de uzman ekipler tarafından yürütülüyor.