İzmir Metro’da Arıza Giderildi

İZMİR Metro'da yaşanan teknik bir arızanın ardından geçici bir süre gecikmeli devam eden seferler, sorunun giderilmesinin ardından normale döndü.

İzmir Metro'da akşam saatlerinde yaşanan teknik bir arızanın ardından seferler geçici bir süre gecikmeli devam ederken, yolcular raylara inerek yürümek zorunda kaldı. Üçyol Metro istasyonunda cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların raylarda yürüdüğü, güvenlik görevlilerinin ise yönlendirdiği yer aldı. Ayrıca istasyonda bekleyen vatandaşların da yolculara yardımcı olduğu görüldü.

Görevli personelin teknik arızayı gidermesinin ardından seferler normale döndü. İzmir Metro A.Ş. sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Yolcularımız, İzmir Metro'da seferlerimiz normale dönmüştür. Bilgilerinize sunar, iyi yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.