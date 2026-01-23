İzmir Metrosu'nda Güvenli Ulaşım İçin Geçici Sefer Düzenlemesi - Son Dakika
İzmir Metrosu'nda Güvenli Ulaşım İçin Geçici Sefer Düzenlemesi

23.01.2026 09:20  Güncelleme: 10:36
İzmir Metrosu'nda güvenlik artırmak amacıyla Fahrettin Altay İstasyonu'ndaki dört demiryolu makası yenilecek. Çalışmalar nedeniyle 25 Ocak'tan itibaren metro seferleri geçici olarak durdurulacak.

(İZMİR) - İzmir Metrosu'nda güvenliği artırmak amacıyla Fahrettin Altay İstasyonu'ndaki dört demiryolu makası yenilenecek. 25 Ocak Pazar gününden itibaren Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durdurulacak. Makas değişim çalışmalarının 2 Şubat tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yeni raylı sistemler kazandırmanın yanı sıra mevcut hatlarda da bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Raylı sistem işletmesinde güvenliğin, sürekliliğin ve yolcu konforunun en üst düzeyde sağlanması amacıyla periyodik çalışmalar devam ederken, bu kapsamda işletme açısından kritik öneme sahip demiryolu makas sistemlerinin değişimine başlanıyor. 25 Ocak Pazar günü başlayacak çalışmalar doğrultusunda, Fahrettin Altay İstasyonu'nda bulunan dört demiryolu makası yenilenecek. Makas değişim çalışmalarının 2 Şubat tarihine kadar tamamlanması öngörülüyor.

Narlıdere Kaymakamlık- Fahrettin Altay arasında sefer olmayacak

Bakım çalışmaları süresince Narlıdere Kaymakamlık Hattı'nda metro seferleri yapılmayacak. Bu süreçte yolcuların ulaşım ihtiyacı, ESHOT Genel Müdürlüğü iş birliğiyle sağlanacak. ESHOT tarafından işletilecek alternatif otobüs seferleriyle ulaşım sürekliliğinin korunması ve yolcu mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor. Çalışmalar boyunca Fahrettin Altay – Evka 3 istasyonları arasında metro sefer sıklığı 8 dakika olarak planlandı. Yolcu yoğunluğunun artması durumunda, işletme koşulları ve saha imkanları doğrultusunda ek seferler devreye alınacak. Süreç boyunca sahada görevli personel tarafından yolculara aktif yönlendirme ve bilgilendirme yapılacak; istasyonlarda ve araç içinde yolcu bilgilendirme anonsları gerçekleştirilecek.

Karakuzu: Hedef yüksek bakım kalitesi ve güvenlik

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, İzmir Metrosu'nda yüksek bakım kalitesi ve işletme güvenliğini sağlamak amacıyla pazar günü dört demiryolu makasının değişimine başlanacağını belirterek, çalışmalar nedeniyle yaşanacak kısa süreli aksama için İzmirlilerden anlayış istedi. Hazırlıkların yaklaşık bir yıl öncesinden başlatıldığını ifade eden Karakuzu, hat genelindeki bakım ve yenileme çalışmalarının yıl boyunca süreceğini, Evka 3–Ege Üniversitesi arasında 14 Mart civarında 2–3 gün sürecek bir ray değişimi planlandığını, ayrıca yapılacak diğer makas ve ray değişimlerinin seferleri etkilemeyeceğini söyledi.

Makas değişim çalışmalarının önemi

Raylı sistemlerde demiryolu makasları; trenlerin hatlar arasında güvenli ve kontrollü şekilde geçişini sağlayan, işletme esnekliği ve sefer sürekliliği açısından kritik öneme sahip altyapı elemanları. Yoğun işletme koşulları, yüksek dinamik yükler ve çevresel etkenler nedeniyle makas sistemlerinde zamanla yıpranma ve performans kaybı oluşabiliyor. Gerekli müdahalelerin zamanında yapılmaması durumunda; arıza risklerinin artması, hız kısıtlarının uygulanması ve işletme güvenliğini olumsuz etkileyebilecek aksaklıkların yaşanması söz konusu olabiliyor. Planlanan demiryolu makas değişim çalışmasıyla; işletme güvenliğinin en üst düzeyde korunması, arıza ve beklenmedik sefer aksaklıklarının önlenmesi, hat performansı ile uzun vadeli işletme sürekliliğinin sağlanması ve bakım-onarım maliyetlerinin uzun vadede azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

