İzmir Milli Kütüphane\'nin 61 nadir eseri ilk kez sergileniyor

(İZMİR) - İzmir'in nadir eserleri, ilk kez kapsamlı bir sergiyle ziyaretçilerle buluşuyor. "Belgesel Mirasın İzinde: İzmir'in Nadir Eserleri" sergisinde 61 eser gün yüzüne çıkacak. Sergi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 18 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

İzmir Milli Kütüphane ile İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM iş birliğinde hazırlanan "Belgesel Mirasın İzinde: İzmir'in Nadir Eserleri" sergisi, İzmir Milli Kütüphane'nin zengin koleksiyonundan seçilen eserleri ilk kez ziyaretçilerle buluşturacak. Sergi, 18 Eylül'de saat 18.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak ve 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. El yazması, taş baskı ve matbu kitaplardan oluşan özel seçki, farklı dönemlerin bilgi, kültür ve yayıncılık tarihine ışık tutacak.

61 NADİR ESER SERGİLENİYOR

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı avukat Ulvi Puğ ile APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı serginin genel koordinasyonunu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya danışmanlığını üstleniyor.

Sergide, İzmir Milli Kütüphane koleksiyonundan 61 nadir eser yer alacak. 26 el yazması, iki taş baskı ve 33 matbu kitap ziyaretçilerle buluşacak. Sergilenecek eserler; yazarları, basım tarihleri, konuları, süslemeleri ve yazma ile eski harfli basma kitap geleneğindeki yerleri dikkate alınarak oluşturulan seçkiyle belirlendi.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Paris, Basel, Venedik ve Leipzig'de basılan kitapların da bulunacağı sergide, Osmanlı Devleti'nde Türkçe kitap basımının öncülerinden İbrahim Müteferrika'nın matbaasında basılan eserler dikkati çeken bölümler arasında yer alacak. İzmir Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan İbrahim Müteferrika baskısı 17 eserin beşi, bu sergi kapsamında ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

YÜZYILLARI AŞAN BİR YOLCULUK

Ziyaretçilerini yüzyılları aşan bir yolculuğa çıkaracak sergide, Enveri'nin 1464-1465 yıllarında şiir şeklinde yazdığı, Türk kültürü ve Osmanlı tarihinin en eski kaynaklarından olan ve bir el yazması nüshası da Fransız Milli Kütüphanesi'nde (Bibliothèque nationale de France) yer alan Düstürname-i Enveri de yer alacak. Ayrıca 17. yüzyılın ikinci yarısında Katip Çelebi tarafından yazılan, Türkçe coğrafya literatürünün en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Cihannüma eserinin İbrahim Müteferrika matbaasında 1732'de basılan bir nüshası olacak. Bunun yanında Johannes Gutenberg'in matbaacılık tarihinde devrim yaratan, hareketli metal harflerle baskı yapan matbaa makinesi tekniğiyle 1531 yılında Latince olarak basılan Aristoteles'in Toplu Eserleri ve Hasan Aşıki'nin kaleminden çıkmış nadide bir yazma Kur'an-ı Kerim nüshası yer alacak.

İZMİR'İN YAZILI MİRASI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kökleri 19. yüzyılın sonlarına uzanan ve bugün İzmir'in önemli hafıza kurumlarından biri olan İzmir Milli Kütüphane, yazma eserler, nadir basmalar, süreli yayınlar ve özel koleksiyonlardan oluşan zengin bir birikime sahip. APİKAM ile gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde, kütüphanenin nadir eserlerden oluşan seçkin koleksiyonu ilk kez geniş kapsamlı bir sergiyle kamuoyuyla buluşacak. "Belgesel Mirasın İzinde: İzmir'in Nadir Eserleri" sergisi, yalnızca nadir kitapları ziyaretçilerle buluşturmakla kalmayacak; İzmir'in kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olan İzmir Milli Kütüphane'nin zengin koleksiyonuna ve kentin kitap kültürüne de yeni bir bakış sunacak.