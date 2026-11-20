İzmir Narlıdere'de hafif ticari araca çarpan kamyonet devrilerek sürüklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Narlıdere'de Limanreis Mahallesi'nde saat 17.40 sıralarında hafif ticari araca çarpan kamyonet devrilerek sürüklendi. Kazaya ilişkin o anlar, trafikte seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde kamyonetin hafif ticari araca çarparak devrildiği kaza, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 17.40 sıralarında Limanreis Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet, orta şeritte ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle sol şeride yöneldi. Bu sırada önündeki kamyonu fark eden sürücü çarpmamak için direksiyonu sağa kırınca, kendi şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, devrilerek bir süre sürüklendi.
Kaza anı, trafikte seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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