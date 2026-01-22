İzmir Oda Orkestrası Dünyaca Ünlü Sanatçılarla Sahne Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Oda Orkestrası Dünyaca Ünlü Sanatçılarla Sahne Aldı

22.01.2026 10:08  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Oda Orkestrası, ünlü trompet sanatçısı Lucienne Renaudin Vary ve şef Aziz Shokhakimov ile bir konser gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı etkinlikte, Haydn, Gershwin ve Rimsky-Korsakov'un eserleri çalındı.

(İZMİR) - İzmir Oda Orkestrası, dünyaca ünlü trompet sanatçısı Lucienne Renaudin Vary ve şef Aziz Shokhakimov ile sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da izledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, farklı disiplinlerden dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşarak zengin repertuvarını İzmirli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Orkestra, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen özel konserde, birçok ödülün sahibi ve Warner Classics etiketiyle yayımlanan dört albümü bulunan dünyaca ünlü trompet sanatçısı Lucienne Renaudin Vary ile Avrupa'nın önde gelen orkestralarını yöneten ve Strazburg Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü Şef Aziz Shokhakimov ile sahneye çıktı.

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestranın programında, Haydn'ın Trompet Konçertosu, Gershwin'in Paris'te Bir Amerikalı ve Rimsky-Korsakov'un Bin Bir Gece Masalları'ndan esinlenen Şehrazad eserleri yer aldı.

İzmir Oda Orkestrası Başkemancısı Deniz Toygür ve orkestra üyeleri, Şehrazad'ın Bin Bir Gece Masalları'nda sultana anlatılan öyküleri kemanlarıyla sahneye taşıdı.

Konseri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da İzmirli sanatseverlerle birlikte izledi ve orkestranın performansını büyük bir beğeniyle takip etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Etkinlik, Kültür, Güncel, Haydn, İzmir, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Oda Orkestrası Dünyaca Ünlü Sanatçılarla Sahne Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:36:54. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Oda Orkestrası Dünyaca Ünlü Sanatçılarla Sahne Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.