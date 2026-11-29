(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Oda Orkestrası, Alman şef ve besteci Oscar Jockel yönetiminde AASSM'de sahne aldı. Rönesans'tan çağdaş müziğe uzanan konserde, 5 ayrı orkestra grubunun farklı noktalardan seslendirdiği eserler dinleyicilere özgün bir müzik deneyimi yaşattı. Gece, Mendelssohn'un "İskoç" Senfonisi ile sona erdi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Oda Orkestrası'nın farklı dönemlerin müzik anlayışlarını buluşturduğu özel bir konsere ev sahipliği yaptı.

Alman şef ve besteci Oscar Jockel yönetimindeki orkestra, Giovanni Gabrieli ve Jockel'in eserlerini yorumladı. Geleneksel sahne düzeninin dışına çıkan konserde, müzik salonun farklı noktalarından dinleyiciye ulaştı.

SES SALONA BEŞ AYRI GRUPTAN YAYILDI

Konser, Venedik Okulu bestecilerinden Giovanni Gabrieli'nin "Exaudi me Domine" adlı eseriyle başladı. Beş orkestra grubu için uyarlanan eser, gruplar arasındaki müzikal diyalog ve salondaki yankıyla öne çıktı. İlk bölüm, Jockel'in 2023 yılında bestelediği "Paths in the Sky – Gökyüzündeki Yollar" ile devam etti. Beş grup için yazılan eser, farklı yönlerden yayılan seslerle mekansal müzik deneyimini çağdaş bir yorumla dinleyiciye taşıdı.

FİNALDE "İSKOÇ" SENFONİSİ

Konserin ikinci bölümünde Felix Mendelssohn Bartholdy'nin La minör 3. Senfonisi, Op. 56 "İskoç" seslendirildi. Bestecinin 1829'daki İskoçya yolculuğundan esinlenerek bestelediği, dört bölümü kesintisiz çalınan senfoni, gecenin finalini oluşturdu.