İzmir Ödemiş\'te Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şehit Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Muhammet Yiğit, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının, tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşayan birçok milleti kapsayan büyük ve renkli bir aile olduğunu söyledi.

Nevruzun ortak bir değer olduğuna ifade eden Yiğit, "Ortak dil, kültür ve tarih bağlarıyla birbirine bağlı olan bu topluluklar, birlikte nice zorlukları aşmış, sevinçleri ve hüzünleri paylaşmışlardır. Türk dünyası ve toplulukları haftası, farklı coğrafyalarda yaşamasına rağmen ortak dil, kültür ve tarih bağlarına sahip olan Türk milletlerinin, birliğinin ve dayanışmasının kutlandığı bir zaman dilimidir. Bu hafta boyunca, Türk milletlerinin ortak değerleri ve kültürel mirası vurgulanırken, birbirimize olan sevgi ve saygımızı pekiştirme ve birbirimizle olan bağlarımızı güçlendirme fırsatı buluyoruz." dedi.

Etkinlik, şiirlerin okunması, temsili demir dövülmesi, yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlanması ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Programa, Kaymakam Fatih Aksoy, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Azeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Gültekin, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.