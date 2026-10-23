İzmir Ödemiş'te yüksek rakımlı yaylalarda kestane hasadı bin üreticiyle devam ediyor - Son Dakika
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İzmir Ödemiş'te yüksek rakımlı yaylalarda kestane hasadı bin üreticiyle devam ediyor

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İzmir Ödemiş\'te yüksek rakımlı yaylalarda kestane hasadı bin üreticiyle devam ediyor
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi yaylalarında yaklaşık bin üretici kestane hasadını sürdürüyor. Yüksek rakımlı Kervan ve Ayçukuru mevkilerinde toplanan kestaneler Avrupa ve Orta Doğu'ya pazarlanırken bölgede yaklaşık 2 bin aile geçimini kestaneden sağlıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'ndeki yaylalarda yaklaşık bin üreticinin yürüttüğü kestane hasadı devam ediyor.

Yüksek rakımlı Kervan ve Ayçukuru mevkilerinde yetiştirilen kestaneler, toplanıp işlendikten sonra yurt içinin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine pazarlanıyor.

Bademli Mahallesi'ndeki Kervan Yaylası'nda üretim yapan Mustafa Yalçın, AA muhabirine, sezona erken olgunlaşan Bursa cinsi kestanenin hasadıyla başladıklarını söyledi.

Bölgede Kemer, Sarı aşı ve Işıklar gibi farklı türlerin de yetiştirildiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Erkenci kestanelerimiz şeker oranı yüksek olduğu için kestane şekerlemesi imalatında tercih ediliyor. Hasat edilen kestaneler dökek adı verilen alanlarda toplanarak üzerleri eğrelti otuyla örtülüyor. Dikenli kabuğun çürümesi sağlandıktan sonra makinelerle çıkarılıyor. Yaklaşık 150 yıldır dedelerimizden kalan geleneklerle kimyasal kullanmadan üretim yapıyoruz. Kabuğu ince ve tatlı olan kestanelerimiz bu nedenle tercih ediliyor. Bölgedeki yaylalarda yaklaşık 2 bin aile geçimini kestaneden sağlıyor."

Yalçın, 1300 rakımlı yaylada yetiştirilen kestanelerin başta Avrupa'da İtalya ve Almanya olmak üzere Orta Doğu ülkelerine de gönderildiğini dile getirdi.

Yaklaşık 30 yıldır kestane üretimiyle uğraşan Hüseyin Cezayerli ise Ayçukuru mevkisinde hasadın sürdüğünü anlattı.

Bölgede Betizac cinsinin de aralarında bulunduğu 5-6 farklı kestane türünün yetiştirildiğini ifade eden Cezayerli, "Ürettiğimiz kestaneler Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gidiyor. Kaliteli ürün elde etmek için sulama, budama ve bakım işlemlerine özen gösteriyoruz. Hasadın ardından ürünü çürümeden tüccara ulaştırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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