İzmir Ödemiş\'teki 42. Milli Fuar, yaklaşık 100 firmanın katılımıyla açıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, belediyenin katkılarıyla düzenlenen 42. Milli Fuarı törenle açıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki fuar alanında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve zeybek gösterisi sunuldu.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, törende, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Ödemiş 15 Mayıs 1919'da düşman İzmir'e çıktığında, 15 gün sonra Yunanlılarla karşılaşan ilk örgütlü direnişin olduğu bir yer. O yönden kahramanların cesaretini gösterdiği, Kaymakam Bekir Sami Bey'in, Yüzbaşı Tahir'in, Gökçen Efelerin olduğu, kahramanlıklarıyla anılan bir yer. Bu ilçede kaymakam olarak bunları görmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Ödemiş kahramanlıklarıyla ayrıca tarımıyla, üretimiyle bilinen önemli bir üretim merkezidir." dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, köklü geleneklerden biri olan fuarda bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Turan, "42. Ödemiş Milli Fuarı'mız katılımcılara, sanayicimize, esnafımıza, üreticimize değer katan herkese hayırlı uğurlu olsun. Bugün bizim için sıradan bir fuar açılışı değil, çünkü bugün 3 Eylül'dür. 3 Eylül 3 yıl, 3 ay, 3 gün esaretten sonra kurtuluşun günüdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince fuarın açılış kurdelesi kesildi ve stantlar gezildi.

Yaklaşık 100 firmanın katıldığı fuar, 13 Eylül'e kadar açık kalacak.