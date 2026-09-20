İzmir Otokent'te tefecilik operasyonunda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Otokent'te tefecilik operasyonunda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

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İzmir Otokent'te araç alım-satımı izlenimi oluşturup yüksek faizle borç para verdikleri gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda 25'in üzerinde mağdur tespit edilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de galericilik faaliyeti adı altında yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izlenimi oluşturarak yüksek faiz karşılığında borç para veren ve 2'si cezaevinde bulunan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve 1'i cezaevinde bulunan 7 şüpheli tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izlenimi oluşturan şüphelilerin yüksek faiz karşılığında borç para verdiğini belirlemişti.

Yürütülen çalışmalarda 25'in üzerinde mağdur tespit edilmiş, 10 şüphelinin yakalanması için dün operasyon düzenlemiş, bunlardan 7'si İzmir'de, 1'i Mersin'de gözaltına alınmış, 2'sinin cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Otokent'te tefecilik operasyonunda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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