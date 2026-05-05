İzmir Otoyolları Özelleştiriliyor

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir'deki üç önemli otoyola ilişkin ihalelerde özelleştirme maddesinin eklendiğini belgesiyle tespit ettiklerini belirterek, sürecin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını iddia etti. Yavuzyılmaz, "2027 seçim yılı. AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak genel seçimler öncesinde önden toplu para tahsil etmenin peşinde" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme ve İzmir Çevre otoyollarını kapsayan ihalelerde daha önce yer almayan özelleştirme ifadelerinin bu yılki sözleşmelere eklendiğini belirterek, şunları söyledi:

"AKP'nin İzmir'deki otoyolları özelleştirme takvimini ortaya çıkardık. AKP'nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı Karayolları İkinci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmir- Aydın otoyolu İzmir- Çeşme otoyolu, İzmir Çevre otoyolu olmak üzere 2026 yılından itibaren bu üç yolu kapsayan yapım işleri ihalelerine özelleştirme maddesi eklendiğini belgesiyle tespit ettik. 2026 yılından önceki ihalelerde bu özelleştirme maddesi yoktu. Görüldüğü üzere apaçık bir şekilde özelleştirme paketine giren İzmir'deki bu üç otoyolla ilgili özelleştirilmeyecek diyenlere soruyorum; madem özelleştirme yapılmayacak o zaman bu özelleştirme maddesinin bu ihale sözleşmesinde ne işi var? Ayrıca aynı ihale sözleşmesine göre 2026 yılında yapılan bu ihale konusu işlerin yapım süresi 240 günle yani 8 ayla sınırlandırıldı. Buradan anlaşılıyor ki Karayolları İkinci Bölgesi'ndeki otoyolların 8 ay içinde yani 2026 sonuna kadar özelleştirilmesi planlanıyor. Zira 2027 seçim yılı. AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak genel seçimler öncesinde önden toplu para tahsil etmenin peşinde."