İzmir Seferihisar\'da 37 düzensiz göçmeni taşıyan sürücü tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerince deniz kenarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri kapalı kasa bir kamyoneti takibe aldı.

Kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında göçmen taşındığına ilişkin belirtilerden yola çıkan ekipler, Doğanbey Mahallesi'ndeki deniz kenarında tatbikat alanı çevresinde yaptıkları aramada 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan ve göçmenleri taşıdığını itiraf eden sürücü İ.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.