İzmir Seferihisar'da 37 düzensiz göçmeni taşıyan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Seferihisar'da 37 düzensiz göçmeni taşıyan sürücü tutuklandı

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İzmir Seferihisar\'da 37 düzensiz göçmeni taşıyan sürücü tutuklandı
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Jandarma ekipleri, İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz kenarında 37 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenleri taşıdığını itiraf eden kamyonet sürücüsü tutuklandı, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerince deniz kenarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri kapalı kasa bir kamyoneti takibe aldı.

Kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında göçmen taşındığına ilişkin belirtilerden yola çıkan ekipler, Doğanbey Mahallesi'ndeki deniz kenarında tatbikat alanı çevresinde yaptıkları aramada 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan ve göçmenleri taşıdığını itiraf eden sürücü İ.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Seferihisar3. SayfaJandarmaGöçmenGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Seferihisar'da 37 düzensiz göçmeni taşıyan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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