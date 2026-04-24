İzmir Şehir Tiyatroları'nın Yeni Oyunu "Halktan Biri" Seyirciyle Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), sezonun dördüncü yeni oyunu "Halktan Biri"ni görkemli bir prömiyerle tiyatroseverlerle buluşturdu. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde perde açan oyun, salonu dolduran seyircilerden büyük beğeni topladı. Prömiyere İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzBB Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan, bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

Sam Bobrick'in kaleme aldığı, Burak Şentürk'ün yönettiği 'Halktan Biri', yıllar öncesinin Amerika'sında, halkın manipüle edilmiş tercihleriyle iktidara gelen despotik bir lider ile ona tek başına karşı çıkan sıradan bir vatandaşın, Travis Pine'ın hikayesini sahneye taşıyor. Oyunda Travis Pine karakterine Ayhan Anıl, Tom Walker karakterine ise Murat Sönmez hayat veriyor. Görsel dünyasıyla da dikkat çeken oyunda Anıl Işık'ın dekor tasarımı ve Deniz Bilgili'nin kostümleri sahneye güçlü bir atmosfer kazandırırken, Uğurcan Uslu'nun ışık tasarımı ve Ruhat Kılıç Hosseini'nin koreografisi anlatımı destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı. Oyunun dramaturjisini ise Duygu Kankaytsın Çelenk yaptı.

Halktan Biri", 24-25-26-30 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek. Oyunun biletleri kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresinden online olarak ya da İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden temin edilebilecek.