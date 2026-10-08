İzmir Selçuk'ta Hicaz narı hasadı başladı, ilk ihracat ürünleri hazırlanıyor - Son Dakika
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İzmir Selçuk'ta Hicaz narı hasadı başladı, ilk ihracat ürünleri hazırlanıyor

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İzmir Selçuk\'ta Hicaz narı hasadı başladı, ilk ihracat ürünleri hazırlanıyor
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İzmir Selçuk'ta Hicaz narı hasadı başladı; yaklaşık 3 bin 700 dekar alanda 10 bin ton civarı ürün elde ediliyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Akdoğan, nar ihracatının ilk kez Selçuk'tan başladığını ve 2025'te 8 ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde yetişen, lezzeti, raf ömrü ve dayanıklılığıyla öne çıkan Hicaz narında hasat heyecanı başladı. Bu yılın ilk ihracat ürünlerinin yola çıkmaya hazırlandığını duyuran İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, "Nar ihracatı ilk olarak Selçuk ilçesinden başladı" dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaklaşık 3 bin 700 dekar alanda üretilen ve 10 bin ton civarı ürün elde edilen Hicaz narında hasat dönemi başladı. Selçuk'taki üretim, İzmir'in toplam nar üretiminin yüzde 45'ini tek başına karşılıyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, Selçuk narının lezzeti, raf ömrü ve dayanıklılığı ile hem iç piyasada hem de dış ticarette çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Bu yıl nar ihracatı ilk kez Selçuk ilçesinden başladı" dedi. 2025 yılında Almanya ve Avusturya başta olmak üzere 8 ülkeye nar ihracatı yapıldığını hatırlatan Akdoğan, bu sayede üreticiye yüksek katma değer sağlandığını ifade etti.

TUZLU TOPRAKLARIN ALTERNATİF KAZANÇ KAPISI

Narın sofralık tüketimin yanı sıra nar ekşisi ve nar suyu yapımında da yoğun olarak kullanıldığını belirten Akdoğan, meyvelerin yaklaşık 500 gram ağırlığa ulaştığını ve bu boyutuyla ihracatta tercih nedeni olduğunu söyledi. Bölgede artan toprak tuzluluğuna dikkat çeken Akdoğan, "Malumunuz tuzluluk çok arttı. Selçuk'ta tuzluluk olan bölgelerde nar üretimi, çiftçilerimiz için alternatif bir kazanç kapısı oldu. Tuzlu topraklara çok dayanıklı bir ürün. Üreticimiz de biz de bu durumdan çok memnunuz. Çiftçilerimize bir verip bin aldıkları, bol kazançlı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

'ANTALYA VE MERSİN'DEN ÖNCE HASAT EDİLİYOR'

Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ise ilçede yaklaşık 10 gündür hasadın devam ettiğini belirtti. Narın son yıllarda ciddi bir ihracat ürününe dönüştüğünün altını çizen Erdallı, "Türkiye'de ilk nar ihracatı ilçemizde başlıyor. Bu çiftçiler için çok önemli. Adana, Antalya, Mersin bölgesinden bile önce ilk nar ihracatı bizden yapılıyor. İlçemizin büyük kısmı çorak durumdaki eski pamuk arazileriydi. 2000'li yıllardan bu yana dikilen ağaçlar şu an tam verim çağında. Sadece Almanya, Rusya ve Ukrayna'ya değil; İtalya ve İspanya gibi nar üreten Avrupa ülkelerine bile buradan ürün gönderiyoruz" dedi.

'BURADAKİ KALİTE BAŞKA HİÇBİR YERDE YOK'

Nar fidanlarının ekimden 4-5 yıl sonra verime geçtiğini ve üretiminin meşakkatli olduğunu anlatan üretici ve işletmeci Aziz Taş da ağacın dikenli yapısı ile sürekli çıkan sürgünlerinin ciddi bir işçilik gerektirdiğini söyledi. Buna rağmen nardan alınan ekonomik karşılığın arz-talep dengesiyle çok iyi seviyede olduğunu vurgulayan Taş, "Meyve suyu için çok temiz bir ürün, diğer meyveler gibi kurt veya sinek yapmıyor. Renginden dolayı ihracatta büyük bir talep var. Bu rengi Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalayamıyorlar. Antalya'da da nar üretiliyor ama öncelik her zaman Selçuk'a veriliyor. Antalyalılar dahi gelip, buradan nar alıp ihracat yapmaya çalışıyor. Buradaki kalite ve renk başka hiçbir yerde yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA
İhracatEkonomiSelçukGüncelTarımİzmirNarSon Dakika

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