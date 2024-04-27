İzmir Tire\'de Kadın Üreticiler Tarafından Organik Çilek Hasadı Yapıldı

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İzmir'in Tire ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında kadın üreticilerce yetiştirilen çileklerin hasadı yapıldı.

Karateke Mahallesinde, üretici Nazmiye Güdür'ün bahçesindeki çilek hasat programına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, kentin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

İzmir'in hem organik hem de iyi tarımda çok iyi noktada bulunduğunu ifade eden Şahin, yaklaşık 1800 üreticinin 149 ayrı çeşit ürün ile 162 bin dekarlık alanda organik tarım yaptığını kaydetti.

Çilek üreticisi Güdür de 1 dekarlık alanda çilek yetiştirdiğini kaydederek, "Biz her şeyi yetiştiriyorduk, sebze, kavun, karpuz. Çileği ilk kez yaptık ve çok memnun kaldık. Ziraat mühendisleri sürekli kontrol ettiler, gübrelerimizi, ilaçlarımızı verdiler, ne zaman sulanacak hepsini öğrettiler." dedi.

Üretici Bahar Dolmacı da çilek yetiştiriciliğinin keyifli bir iş olduğunu dile getirdi.

Proje kapsamında ilçedeki 5 kadın üreticinin toplam 5 dekar alanda organik çilek yetiştiriciliği yaptı ifade edildi.