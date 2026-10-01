İzmir Torbalı'da fabrika patlaması kameraya yansıdı, 3'ü ağır 7 işçi yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.

Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.