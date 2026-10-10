İzmir Torbalı\'da jandarma operasyonunda 274 sentetik ecza bulunan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde B.E'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 274 sentetik ecza ve 24 uyuşturucu hap ile 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, şüpheli B.E. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.